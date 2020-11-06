منظمة الصحة للبلدان الأمريكية: من الصعب ذكر أي موعد محدد للحصول على لقاح كورونا

قال نائب مدير منظمة الصحة للبلدان الأمريكية جارباس باربوسا، إلى أنه من الصعب ذكر أي موعد محدد للحصول على اللقاح بسبب الغموض الذي يكتنف اختبارات المرحلة الثالثة، متوقعًا ظهور لقاح ضد فيروس كورونا في النصف الأول من عام 2021، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وأضاف أن المنظمة لا تتوقع أي مخاطر مرتبطة باللقاحات التي تصادق

عليها الأجهزة الوطنية للرقابة ومنظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون هناك ضمانات أن اللقاحات ضد فيروس كورونا آمنة، ولم يتم الاستعجال بها لاعتبارات سياسية.

ورجح المسؤول أن تكون لدى مختلف اللقاحات مستويات مختلفة من الفاعلية.

وفي معرض حديثه عن الوضع

الوبائي في القارة الأمريكية، حذر باربوسا من أن البلدان التي تمكنت من السيطرة على انتشار الوباء قد تشهد موجات جديدة منه في حال التخفيف من الإجراءات لمنع انتشار الفيروس.

وأضاف أن الكثير من دول أمريكا اللاتينية تمكنت من تسوية منحنى الإصابات التي لا تزال مؤشراتها مرتفعة.

ودعا للإبقاء على القيود الخاصة بالهجرة وقواعد التباعد الاجتماعي، لأنه ليس هناك أي بلد في مأمن من الموجة الثانية من انتشار الفيروس.