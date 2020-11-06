بايدن يرسل خبراء قانونيين إلى المحاكم للنظر في دعاوى حملة ترامب

أرسل المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، خبراء قانونيين إلى محاكم ولايات نيفادا وويسكونسن وبنسلفانيا وميشيغان، تنظر في الدعاوى التي رفعتها حملة دونالد ترامب، وفقًا

لموقع روسيا اليوم.

ويضم الفريق القانوني لجو بايدن عددا من المسؤولين السابقين في وزارة العدل الأمريكية، بمن فيهم

إيريك هولدر، المدعي العام في إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وكانت حملة ترامب قد رفعت دعاوى تطالب بوقف أو إعادة فرز الأصوات في عدة ولايات، وخسرت المعركة القضائية في ولايتي جورجيا وميشيغان.