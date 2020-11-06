شكرا لقرائتكم خبر عن السنغال تسجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة السنغالية عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن جمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في السنغال، بلغ 15 ألفًا و668 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 326 حالة وفاة.

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