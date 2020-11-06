شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للناخبين قبل انطلاق التصويت بانتخابات النواب لتجنب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق عملية التصويت بانتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية بالداخل يومي 7 و8 نوفمبر الجاري، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر فى الداخل، وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء. ووجهت وزارة الصحة للناخبين قبل انطلاق العملية الانتخابية في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020، ويرصد الخليج 365 أبرز الإجراءات التي يجب على المواطنين اتخاذها للتصدى لفيروس كورونا

1.التزام كل ناخب بالكمامة طول فترة تواجده بالمقر الانتخابي

2.غسيل الأيدي بالماء والصابون قبل عملية الاقتراع وبعدها أو فرك اليد بمعقم اليدين كحول 70%.

3.الحفاظ على المسافات البينية بين الناخبين مسافة لا تقل عن متر ونصف وتطهير وتعقيم الأسطح والأقلام.

4.خروج الناخب بانتظام بعد الإدلاء بصوته لمنع التزاحم.

5. العدوة للمنزل وترك عملية الاقتراع حال الشعور بأعراض مرضية مثل الحمى والكحة وضيق التنفس.

6.اتباع كل الإجراءات اللازمة لمكافحة كورونا التي أعلنت عنها وزارة الصحة.