وفاة طبيب جراء مضاعفات فيروس كوفيد-19 في آسفي

فقد أطباء قطاع العام، خلال الأيام الجارية، طبيبا، في مدينة آسفي، جراء مضاعفات فيروس كوفيد-19.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الطبيب المتوفي، يدعى قيد حياته، علي الزهراوي، الذي كان يعمل في عياداته الخاصة، قبل أن يفتك به الفيروس.

وتعليقا عن الموضوع، قال بدر الدين الدسولي، رئيس النقابة الوطنية للأطباء قطاع الحر، في حديثه مع “اليوم 24″، إن الأطباء في مواجهة مباشرة مع الفيروس، مشيرا إلى أن 5 أطباء الذين ينتمون إلى قطاع الحر، يصارعون الفيروس داخل غرف الإنعاش سواء داخل المصحات ااخاصة أو المستشفيات، وذلك خلال الأسبوع الجاري.