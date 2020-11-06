زكرياء أبو خلال.. من أب ليبي وأم مغربية يختار حمل قميص المنتخب المغربي

جاء اسم اللاعب الشاب ذي 20 سنة زكرياء أبو خلال ضمن تشكيلة المنتخب المغربي للمباراة المقبلة للأسود، إذ يتساءل كلٌ من يكون هذا اللاعب.

زكرياء أبو خلال، من أب ليبي، وأم مغربية، والذي يبلغ من العمر 20 سنة، نشأ في هولندا ولعب في صفوف فيليم 2، قبل أن ينتقل إلى نادي أيندهوفن، وبعدها قرر الانتقال إلى صفوف أزد ألكمار، الذي وقع له عقد يمتد حتى يونيو 2023.

وكان اللاعب زكرياء أبو خلال قد لعب للمنتخب الليبي لأقل من 17 سنة، وأيضا للمنتخب الهولندي لأقل من 20 سنة، قبل أن يحسم في قراره، ويستجيب لتحركات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، التي أقنعته بتمثيل المنتخب المغربي، وبالتالي المناداة عليه من طرف الناخب الوطني، وحيد حليلوزيتش، لتعزيز ترسانة الأسود في الاستحقاقات المقبلة برسم التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهاىْيات كأس إفريقيا للأمم الكاميرون 2021.