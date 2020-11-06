بعث الملك محمد السادس برقية لرئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إلى عبد المجيد تبون، دعا فيها الملك بالشفاء العاجل له، وذلك إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد. وجاء في برقية الملك محمد السادس “فقد علمت ببالغ التأثر بنبإ إصابتكم بفيروس كورونا المستجد”. وأضاف الملك “وإنني لأدعو الله العلي القدير بأن يعجل بشفائكم واستعادتكم لكامل صحتكم وعافيتكم وأن يجنبكم كل مكروه”.



كانت هذه تفاصيل خبر في برقية خاصة.. الملك يدعو بالشفاء العاجل للرئيس الجزائري بعد إصابته بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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