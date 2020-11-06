إيثار ووفاء.. زوجة الفنان هشام الوالي تفضل رعاية زوجها المصاب بكورونا على تجنب العدوى

أشاد الفنان رشيد الوالي بزوجة شقيقه هشام، التي فضلت رعاية زوجها المصاب بفيروس كورونا، على أن تتجنب الإصابة بالفيروس، معلنا في الوقت نفسه تحسن الحالة الصحية لشقيقه.

وكشف رشيد الوالي أن شقيقه، هشام، أصيب بفيروس كورونا، ما دفعه إلى الابتعاد عن أبنائه، وعائلته، إلا أن زوجته، لمياء، فضلت أن ترعاه بنفسها، الأمر الذي أدى إلى إصابتها بالعدوى.

وكتب الوالي، في الساعات الأولى من اليوم الخميس، على موقع التواصل الاجتماعي “أنسنغرام”:”أخي هشام، الحمد لله على تحسن حالتك، تركت مكانا طيلة مدة العزلة بعيدا عن بناتك وعن محمد الغالي وعن والديك وكل العائلة.. قاومت بكل ثقة في الشفاء، فالحمد لله على سلامتك”.

وعن تضحية، وإيثار زوجهة هشام الوالي، قال شقيقه رشيد: “لن أنهي هذه الكلمات دون أن أحيي بقوة وبفخر التضحية، التي قامت بها زوجتك لمياء، حيت اختارت أن تبقى إلى جانبك طيلة المدة ولم تعر بالا بأنها يمكن أن تصاب، وهو ما كان، لكن رحمة الله كبيرة حيث إن الاصابة لم تكن بالحدة، التي كانت عليها بالنسبة لك، برافو لمياء، كتزيدي تكبري فعينينا يوم بعد يوم، والله يتاويكم للخير “.

واستغل الوالي الفرصة للتنبيه مجددا من خطورة الفيروس، مطالبا متابعيه بالحيطة، والحذر، ومتمنيا الشفاء لكل المصابين.