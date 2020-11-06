عبدالله بن زايد: الكويت شريك استراتيجي لإرساء دعائم الاستقرار

الجمعة 6 نوفمبر 2020

ارشيفيه

قال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، إن الكويت شريكا استراتيجيا لإرساء دعائم السلم والاستقرار.



جاء ذلك في كلمة خلال رئاسته والشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية الكويت، أعمال الدورة الرابعة من اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، التي عقدت الخميس عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.

وقال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في مستهل كلمته: "إننا نتطلع دائماً إلى تبادل وجهات النظر مع أشقائنا في دولة الكويت حول التحديات والتطورات والقضايا الإقليمية والدولية بهدف بلورة مواقف مشتركة تدعم أجندة التقدم والازدهار لدول وشعوب المنطقة".

من جانبه، أكد الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير خارجية الكويت، إن بلاده ودولة الإمارات ترتبطان بعلاقات استثنائية خاصة وتاريخية متجذرة تحمل سمات مشتركة مبنية على وحدة المصير والهدف.

وشدد في كلمته على سعي الإمارات والكويت منذ القدم إلى تحقيق التكامل والترابط في جميع المجالات الحيوية، مشيراً إلى أن تلك العلاقات تعكس إصراراً من القيادة السياسية في البلدين على الدفع بها لمستويات أكثر تكاملاً.

ووقع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح على محضر اجتماع الدورة الرابعة من اللجنة المشتركة بين البلدين.