شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. ترامب يؤكد رصد أموال طائلة لدعم بايدن وإفشالها والان مع التفاصيل

الجمعة 6 نوفمبر 2020 ارشيفيه أكد الرئيس الأمريكي من مقر البيت الابيض في مؤتمر صحفي، أن حملته رصدت أموالا طائلة للتغلب علينا لكنهم لم يتمكنوا من ذلك مؤكدا أن الانتخابات عرفت موجة حمراء، لا موجة زرقاء كما كان يعتقد خصومنا، في إشارة منه لتصريحات حملة بايدن الأخيرة بشأن حسم النتائج، قائلًا:" إذا حسبنا الأصوات القانونية فسأفوز بالانتخابات دون أدنى شك".





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