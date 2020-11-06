شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. بنسلفانيا بعد فرز 93% من الأصوات ترامب يتقدم ببطئ والان مع التفاصيل

الجمعة 6 نوفمبر 2020 ارشيفيه أكد مركز إديسون للأبحاث في نشرة عاجلة عقب فرز 93% من الأصوات في ولاية بنسلفانيا الحاسمة، ترامب يحصل على 50% وبايدن على 48.8%





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