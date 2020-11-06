شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. ترامب يدلي بتصريحات هامة بعد قليل والان مع التفاصيل

الجمعة 6 نوفمبر 2020 ارشيفيه قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب سيدلي بتصريحات الساعة السادسة والنصف مساء بالتوقيت المحلي (2330 بتوقيت جرينتش)، فيما يترقب العالم نتائج التصويت في بضعة ولايات حاسمة بعد انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.





كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. ترامب يدلي بتصريحات هامة بعد قليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.