شكرا لقرائتكم خبر عن «جرائم حرب» تجبر رئيس كوسوفو على الاستقالة والان نبدء بالتفاصيل

صرّح رئيس كوسوفو هاشم تقي، أمس الخميس، بأنه سيستقيل على الفور لمواجهة محاكمة بارتكاب جرائم حرب في محكمة خاصة بلاهاي.

وقال تقي في مؤتمر صحفي في بريشتينا: تم إبلاغي قبل لحظات قليلة أن القاضي أكد رسميًا الإدانة بحقي. لا يمكنني أن أمثل أمام المحكمة بصفتي رئيسًا، وبالتالي لحماية سلامة الدولة أستقيل الآن.

وبحسب لائحة إدانة تم وضع مسودتها في أبريل، وتم الكشف عنها في يونيو، ارتكب تقي وغيره مجموعة من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل والإخفاء القسري للأشخاص والاضطهاد والتعذيب.

وكان تقي رئيس الجناح السياسي لجيش تحرير كوسوفو الألباني الذي حارب قوات بلجراد من أجل الاستقلال في فترة 1998 - 1999.

وأكد أقرب حلفائه رئيس حزبه الديمقراطي كادري فيسيلي، أنه أيضًا أدين وسوف يتوجّه إلى لاهاي للمحاكمة.

ارتكب تقي وفيسيلي وغيرهما نحو مائة جريمة قتل وغيرها من الأعمال الوحشية ضد المئات من الضحايا المجهولين من الألبان والصرب والروما، وغيرها من الأعراق في كوسوفو، بما في ذلك معارضون سياسيون.

وأوفى تقي بوعد قطعه سابقًا للاستقالة في حال تأكدت إدانته.

ونظرًا لأن رئيس كوسوفو ينتخب بشكل غير مباشر من جانب البرلمان، حث تقي الأحزاب السياسية المتناحرة في الأغلب إلى تجنّب أزمة مؤسسية.