شكرا لقرائتكم خبر عن لودريان: تصريحات أردوغان تتسم بالكراهية وغير مقبولة والان نبدء بالتفاصيل

ندّد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معتبرًا أنها «عنيفة وتتسم بالكراهية»، وتحدث مجددًا عن احتمال فرض عقوبات على أنقرة.

وقال لودريان لإذاعة «أوروبا 1»: إن هناك الآن تصريحات عنيفة وتتسم بالكراهية يجاهر بها بانتظام الرئيس أردوغان وهي غير مقبولة، في وقت يتصاعد التوتر الثنائي بين باريس وأنقرة.

وتابع وزير الخارجية: ليست فرنسا وحدها المستهدفة، هناك تضامن أوروبي كامل بشأن المسألة، نريد بحزم شديد أن تتخلى تركيا عن هذا المنطق، وأضاف: إذا لم يحدث ذلك، فإن المجلس الأوروبي الذي يضم رؤساء دول وحكومات الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، قرر أنه سيتخذ التدابير اللازمة حيال السلطات التركية، ينبغي الآن على الأتراك أن يتخذوا الإجراءات اللازمة لتجنّب هذا الاتجاه، وقال: هناك وسائل ضغط، هناك أجندة من العقوبات المحتملة.

ويأتي هذا النزاع في خضمّ توتر دبلوماسي بين فرنسا وتركيا مرتبط خصوصًا بخلافات حول سوريا وليبيا وشرق المتوسط.

وازداد التوتر خصوصًا منذ أواخر أكتوبر، عندما دعا أردوغان إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية، واتّهم ماكرون بقيادة حملة كراهية ضد الإسلام وشكّك في صحته العقلية.

جماعة متطرفة

وأعلنت باريس، الأربعاء، حل جماعة «الذئاب الرمادية» التركية القومية المتطرفة، بعد يومين من فرض الحكومة الفرنسية حظرًا عليها، في حين توعّدت أنقرة برد حازم على خطوة باريس.

ويأتي قرار الحكومة بعد تشويه نصب تكريمي لضحايا الإبادة الأرمنية قرب ليون بكتابات شملت عبارة «الذئاب الرمادية» خلال نهاية الأسبوع.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في التغريدة التي حملت إعلان حل الجماعة أن الأخيرة تحرض على التمييز والكراهية ومتورطة في أعمال عنف.

ولاحقًا، توعّدت تركيا بـرد حازم على الخطوة الفرنسية، واصفة إياها بأنها استفزاز.

وأعلنت وزارة الخارجية التركية في بيان: نشدد على ضرورة حماية حرية التعبير والتجمّع للأتراك في فرنسا، مضيفة: سيكون ردنا على هذا القرار حازمًا إلى أقصى الحدود. وتُعد الجماعة المتطرفة جناحًا مواليًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي دخل في نزاع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول قضايا جيوسياسية تتعلق بمناطق ساخنة، وأيضًا مؤخرًا حول مواجهة فرنسا للإسلام المتطرف.

توترات ناغورني

وترافق حادث تشويه النصب وحظر «الذئاب الرمادية» مع توترات حادة في فرنسا بين الجاليتين الأرمنية والتركية حول النزاع في ناغورني كارباخ.

ومساء الأربعاء، تدخّلت قوات الأمن في ديسين شاربيو لمنع 250 فردًا من الجالية التركية من خوض عراك مع الأرمن، وقبل ذلك بساعات قليلة، أدى عراك بين الجانبين إلى إصابة 4 بجروح، أحدهم حالته خطرة.

وترتبط جماعة الذئاب الرمادية بشكل وثيق مع حزب الحركة القومية التركي الذي يتزعمه دولت بهجلي، المتحالف مع حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان.

يشار إلى أن جماعة الذئاب الرمادية، ليست مسجلة رسميًا، وتُعدّ منظمة شباب قومية متطرفة ذات صلة بحزب الحركة القومية.

ويرى محللون أن دور حزب الحركة القومية حاسم لتمكين أردوغان من الاستمرار في بسط سيطرته على تركيا، حيث كان دعم بهجلي له عاملًا رئيسًا وراء فوزه في الانتخابات الرئاسية عام 2018.

وكانت فرنسا قد قالت الأربعاء: إنها سوف تحظر حركة وصفته بحركة الذئاب الرمادية القومية المتطرفة شبه العسكرية، مضيفة إن الحركة كانت متورطة في مظاهرات عنيفة ضد النشطاء الأكراد والأرمن.