شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة العراقية تدين الاعتداء على «البيشمركة» والان نبدء بالتفاصيل

أدانت الحكومة العراقية، أمس الخميس، الاعتداء الذي قام به مسلحون ينتمون لـ«حزب العمال الكردستاني» واستهدف قوات البيشمركة في محافظة دهوك.

وأكدت الحكومة العراقية، في بيان صحفي، رفضها الشديد للهجوم الذي وقع داخل الأراضي العراقية ويشكل اعتداء على سيادة العراق.

وتعهّدت بأنها ستتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تضع حدًا للاعتداءات، التي تُعدّ خرقًا لأمن وسيادة البلاد».

ولقي عنصر من البيشمركة الكردية حتفه، الأربعاء، وأصيب أربعة آخرون في هجومَين نفذهما حزب العمال الكردستاني.

وتشهد المناطق الحدودية العراقية مع تركيا توترات وصدامات مسلحة بين مسلحي حزب العمال الكردستاني التركي وقوات البيشمركة التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق على خلفية اغتيال مدير أحد المنافذ الحدودية مع تركيا وتفجير أنبوب النفط بين إقليم كردستان وتركيا.

وكان حزب العمال أعلن في بيان رسمي الأسبوع الماضي أن مقاتليه استهدفوا أنبوب تصدير نفط إقليم كردستان ما تسبب بإيقاف عملية تصدير نفط الإقليم.

وتتهم حكومة إقليم كردستان مسلحي حزب العمال بأنهم يريدون فرض سيطرتهم بقوة السلاح على القرى والبلدات الحدودية، كما أنهم لا يعترفون بالسلطات الشرعية لحكومة الإقليم.