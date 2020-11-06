شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تبحث قضايا المنطقة مع «الأوروبي» وأمريكا والان نبدء بالتفاصيل

بحث صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي الخميس، مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل، علاقات التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي، وتبادل وجهات النظر تجاه التطورات التي تشهدها المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. بحسب ما أوردته «واس».

من جهة أخرى، استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض أمس، سفير الولايات المتحدة لدى المملكة جون أبي زيد.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومناقشة أبرز مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.