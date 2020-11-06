شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تبحث قضايا المنطقة مع «الأوروبي» وأمريكا والان نبدء بالتفاصيل
من جهة أخرى، استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض أمس، سفير الولايات المتحدة لدى المملكة جون أبي زيد.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومناقشة أبرز مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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