شكرا لقرائتكم خبر عن أسبانيا.. 368 حالة وفاة بمرض كوفيد 19 والان نبدء بالتفاصيل

سجلت أسبانيا اليوم 368 حالة وفاة بمرض كوفيد 19 ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 38486 وفاة. وأفادت وزارة الصحة الأسبانية بأنها سجلت 21908 حالة إصابة بالمرض ليصل الإجمالي إلى مليون و306 آلاف و316 حالة.

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