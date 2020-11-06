ترامب يلمح لأول مرة بخسارة الانتخابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنه إذا تم فرز الأصوات "القانونية" سيكون الفائز بالانتخابات، وإذا تم إضافة الأصوات "غير القانونية" لن يكون الفائز بالانتخابات.

وفي تلميح للمرشح الجمهوري بخسارة الانتخابات الرئاسية، اتهم ترامب خلال تصريحات من البيت الأبيض، الديمقراطيون برصد مئات الملايين من الدولارات ليفوزوا بولايات ولم ينجحوا في ذلك.



وتابع ترامب، "استطلاعات الرأي كانت مزيفة .. لم يسمح للمراقبين من الجمهوريين بالإشراف على الانتخابات".

وأوضح الرئيس الأمريكي، أنه حقق تقدم كبير في ولاية كارولينا الشمالية وجورجيا رغم توقف عملية الفرز الانتخابي لـ 4 ساعات.









وقال ترامب، هناك عمليات تزوير ومحاولات لسرقة الانتخابات وفيلادلفيا أكثر الأمثلة على هذا الفساد.. كما وصلتنا كثير من المعلومات عن مخالفات تتعلق بعملية التصويت في ولاية بنسلفانيا".

من جانبه قال المرشح الديمقراطي جو بايدن، إنه "بدون شك" سيكون الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأضاف بايدن للصحفيين "ليس لدينا أدنى شك في أنه مع انتهاء الإحصاء، سيتم إعلان فوزي أنا والسناتور هاريس. لذلك أطالب الجميع بالتزام الهدوء"، مشيرا إلى السناتور كاملا هاريس المرشحة معه على منصب نائب الرئيس.





ووسط تنافس شديد ومتقارب بين ترامب وبايدن في الولايات الحاسمة المتبقية، اقترب ترامب من حصد 36 صوتا بالمجمع الانتخابي مع قرب انتهاء الفرز في بنسلفانيا وجورجيا.

وتقدم المرشح الديمقراطي في ولاية ميشيغان، ليقترب من الوصول إلى 270 صوتا في المجمع الانتخابي وبالتالي يضمن الفوز، فيما يرغب ترامب في وقف عمليات فرز الأصوات