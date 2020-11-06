ترامب يستخدم البيت الأبيض كغرفة قيادة بالانتخابات.. السلطات تحقق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال النائب الديمقراطي بيل باسكريل، الجمعة، إن مكتب المحقق الخاص فتح تحقيقا في مزاعم بأن استخدام حملة الرئيس دونالد ترامب للبيت الأبيض كغرفة قيادة يوم الانتخابات

وقال باسكريل في بيان إن مكتب المحقق الخاص رد على دعوته لفتح تحقيق وأبلغه أن وحدة خاصة "فتحت تحقيقا في هذه المزاعم لمعرفة إن كان هناك انتهاك لقانون هاتش".



ومنذ إغلاق مراكز الاقتراع في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بدأت ملامح النتائج النهائية في الظهور تدريجيا حيث أمسك المرشح الديمقراطي جو بايدن بزمام التقدم طيلة عملية فرز الأصوات ولا يزال مستمرا بالتفوق.

وبحسب المؤشرات شبه النهائية حتى الساعة نفسها، حقق المرشح الديمقراطي 264 صوتا بالمجمع الانتخابي، مقابل 214 لصالح ترامب، ما يعني أن الأول على بعد 6 أصوات فقط من حسم السباق لصالحه حيث يكفي حصول أي من المرشحين على 270 صوتا من إجمالي 538.