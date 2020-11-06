ولاية بنسلفانيا: السباق الانتخابي محتدم ومستمرون في الفرز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت سكرتيرة ولاية بنسلفانيا، الجمعة، إن السباق الانتخابي محتدم ومستمرون في فرز الأصوات

وأكدت كاثي بوكفار سكرتيرة الولاية، أنهم مستمرون في احتساب الأصوات، والسباق الانتخابي محتدم وسيستغرق وقتا لمعرفة الفائز.



الولاية التي تمثل (20) صوتا بالمجمع الانتخابي، حصل المرشح الجمهوري دونالد ترامب على 50.1% مقابل 48.7% للمرشح الديمقراطي جو بايدن بعد إحصاء 93% من أصوات الولاية.

ومنذ إغلاق مراكز الاقتراع في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بدأت ملامح النتائج النهائية في الظهور تدريجيا حيث أمسك بايدن بزمام التقدم طيلة عملية فرز الأصوات ولا يزال مستمرا بالتفوق حتى الساعة 22:30 بتوقيت جرينتش من يوم الخميس.

وبحسب المؤشرات شبه النهائية حتى الساعة نفسها، حقق المرشح الديمقراطي 264 صوتا بالمجمع الانتخابي، مقابل 214 لصالح ترامب، ما يعني أن الأول على بعد 6 أصوات فقط من حسم السباق لصالحه حيث يكفي حصول أي من المرشحين على 270 صوتا من إجمالي 538.