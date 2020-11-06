ترامب بصدد قنص 36 صوتا بالمجمع الانتخابي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اقترب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر الجمعة، من حصد 36 صوتا بالمجمع الانتخابي مع قرب انتهاء الفرز في بنسلفانيا وجورجيا.

في ولاية بنسلفانيا التي تمثل (20) صوتا بالمجمع الانتخابي، حصل المرشح الجمهوري دونالد ترامب على 50.1% مقابل 48.7% للمرشح الديمقراطي جو بايدن بعد إحصاء 93% من أصوات الولاية.



وفي ولاية جورجيا التي تمثل (16) صوتا، حصل ترامب على 49.5% من الأصوات مقابل 49.3% لبايدن بعد فرز 98% من الأصوات.

وبإعلان النتائج في بنسلفانيا وجورجيا سيكون ترامب حاصل على 250 صوتا بالمجمع الانتخابي مقابل 264، حيث يكفي حصول أي من المرشحين على 270 صوتا من إجمالي 538.

ومنذ إغلاق مراكز الاقتراع في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بدأت ملامح النتائج النهائية في الظهور تدريجيا حيث أمسك بايدن بزمام التقدم طيلة عملية فرز الأصوات ولا يزال مستمرا بالتفوق حتى الساعة 22:30 بتوقيت جرينتش من يوم الخميس.