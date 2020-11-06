شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. ترامب يؤكّد أنّه الفائز بالانتخابات إلا إذا "سرقوها" منه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الرئيس الأمريكي في كلمة له من البيت الابيض، أن حملته تفوقت بنحو 700 ألف صوت في بنسلفانيا لكنهم قلصوا الرقم إلى 90 ألفا، مضيفًا أن ما حصل في فلوريدا وأوهايو يؤكد زيف الاستطلاعات التي كانت تتوقع هزيمته.



وأكد "ترامب" حدوث تجاوزات ومخالفات خلال العملية الانتخابية، قائلاً،"لن نسمح بسرقة أصوات الناخبين وتزييف نتائج الانتخابات".

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