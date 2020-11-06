شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. ترامب يؤكد رصد أموال لدعم بايدن وإفشالها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الرئيس الأمريكي من مقر البيت الابيض في مؤتمر صحفي، أن حملته رصدت أموالا طائلة للتغلب علينا لكنهم لم يتمكنوا من ذلك مؤكدا أن الانتخابات عرفت موجة حمراء، لا موجة زرقاء كما كان يعتقد خصومنا، في إشارة منه لتصريحات حملة بايدن الأخيرة بشأن حسم النتائج، قائلًا:" إذا حسبنا الأصوات القانونية فسأفوز بالانتخابات دون أدنى شك".



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