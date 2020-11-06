شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. المحقق الخاص الأمريكي يحقق في مزاعم انتهاك حملة ترامب بالبيت الأبيض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال النائب الديمقراطي بيل باسكريل اليوم الخميس إن مكتب المحقق الخاص الأمريكي فتح تحقيقا في مزاعم بأن استخدام حملة الرئيس دونالد ترامب للبيت الأبيض كغرفة قيادة يوم الانتخابات يشكل انتهاكا للقانون الاتحادي.



وقال باسكريل في بيان إن مكتب المحقق الخاص رد اليوم الخميس على دعوته لفتح تحقيق وأبلغه أن وحدة خاصة "فتحت تحقيقا في هذه المزاعم لمعرفة إن كان هناك انتهاك لقانون هاتش".

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