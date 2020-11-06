شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. ترامب سيلقي كلمة من البيت الأبيض بعد قليل (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - من المقرر أن يلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات في البيت الأبيض الساعة 30:6 مساءً بالتوقيت المحلي(2330 بتوقيت جرينتش) حسبما أكد عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة تويتر، فيما يواصل العاملون في فرز أصوات الناخبين عملهم في الولايات المتأرجحة الرئيسية.



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