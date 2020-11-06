شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. ترامب يدلي بتصريحات هامة بعد قليل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب سيدلي بتصريحات الساعة السادسة والنصف مساء بالتوقيت المحلي (2330 بتوقيت جرينتش)، فيما يترقب العالم نتائج التصويت في بضعة ولايات حاسمة بعد انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.



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