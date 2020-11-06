فرنسا تواجه موجة ثانية من كورونا

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – باريس

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، أن بلاده تشهد موجة ثانية عنيفة من تفشي وباء كوفيد-19، مشيرًا إلى تسجيل حصيلة إصابات قياسية يومية جديدة بالوباء، بإصابة أكثر من 58 ألف شخص بفيروس كورونا منذ امس الاول.

وقال فيران خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مدير عام الصحة جيروم سالومون، إنه تم “تسجيل 58046 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الأخيرة في فرنسا”.

وأضاف أن “هناك أكثر من 4000 مصاب بكوفيد-19 موجودين اليوم في العناية المركزة وهذا عدد كبير جدا”، موضحًا: “نحن في قلب الموجة الثانية وهي عنيفة”.

من جانبه قال مدير عام الصحة جيروم سالومون: “الوباء ينتشر بسرعة والوضع الصحي خطير جدا”.

وفي أواخر الشهر الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إعادة فرض حجر صحي كامل في فرنسا ابتداء من يوم الجمعة الماضي ولغاية الأول من ديسمبر/كانون الأول على الأقل.

وجاء القرار لكبح تفشي فيروس كورونا في البلاد مع تسارع وتيرة الإصابات بالوباء واقتراب المستشفيات والمرافق الصحية من حالة العجز عن استيعاب المزيد من المصابين في حالة صحية حرجة.