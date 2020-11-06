شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اختصاصات الغرف الصناعية وفقًا للقانون.. أبرزها تنمية النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنص المادة (4) من القانون رقم 70 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية على أن تتولى الغرفة الصناعية مباشرة الاختصاصات الآتية: المساهمة مع الوزارة المختصة بشئون الصناعة فى رسم السياسة العامة للنشاط الصناعى الذى تمثله الغرفة بعد التنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية بما يحقق تنمية الصناعة الوطنية وتحديثها والارتقاء بها داخلياً وخارجياً. المساهمة مع الوزارة المختصة بشئون الصناعة فى رسم السياسة العامة للنشاط الصناعى الذى تمثله الغرفة بعد التنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية بما يحقق تنمية الصناعة الوطنية وتحديثها والارتقاء بها داخلياً وخارجياً. رعاية وتحقيق المصالح المشتركة لأعضائها وتمثيلهم لدى اتحاد الصناعات المصرية والسلطات المختصة. وضع القواعد والأحكام اللازمة لتنمية النشاط الصناعى الذى تمثله فى حدود السياسة العامة التى تضعها الوزارة المختصة بشئون الصناعة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية، ومتابعة التزام أعضائها بالقواعد والأحكام المشار إليها. وضع القواعد والأحكام اللازمة لتنمية النشاط الصناعى الذى تمثله فى حدود السياسة العامة التى تضعها الوزارة المختصة بشئون الصناعة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية، ومتابعة التزام أعضائها بالقواعد والأحكام المشار إليها. جمع المعلومات والإحصاءات التى تتعلق بنشاطها وتبويبها ونشرها، واتخاذ الإجراءات التى تكفل مسايرة التطور التكنولوجى فى مجال النشاط الصناعى الذى تمثله الغرفة، وتزويد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بنشاط الغرفة.

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على اختصاصات الغرف الصناعية وفقًا للقانون.. أبرزها تنمية النشاط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.