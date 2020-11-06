ترامب سيلقي كلمة من البيت الأبيض بعد قليل

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
من المقرر أن يلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات في البيت الأبيض بعد قليل، فيما يواصل العاملون في فرز أصوات الناخبين عملهم في الولايات المتأرجحة الرئيسية.
وتصر حملة ترامب على أن الأصوات المتأخرة القادمة ستأخذ ترامب إلى القمة. سيعلن المسؤولون في كلتا الولايتين عن نتائج إضافية على مدار اليوم، ولكن من غير الواضح متى سيتم الإعلان بالحصيلة النهائية.
ومع احتدام السباق الرئاسي بين دونالد ترامب وجو بايدن، زادت الضغوطات على الولايات المتأرجحة لفرز الأصوات وكشف الفائز في الولاية، ومن بين أبرز هذه الولايات ولاية جورجيا جنوب شرقي البلاد.
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