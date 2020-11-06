الرائحة كشفت الواقعة.. تفاصيل العثور على جثة متحللة داخل منزل في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

عثر مواطنون في محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، على جثة متحللة لشخص داخل منزله في مساكن اللاسلكي التابعة لدائرة حي المناخ.

تلقت شرطة النجدة بلاغا من مواطنين بالعثور على "م.ع.م.ا"، 54 عامًا، جثة هامدة متحللة داخل منزله، وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة المناخ إلى مكان البلاغ لفحصه.

تبين أن جثة المتوفى في حالة تحلل، ومرت على وفاته حوالي 5 أيام داخل المنزل، ما أدى إلى انبعاث رائحة كريهة تشير إلى وجود حالة وفاة.

وحضر مفتش الصحة لمناظرة الجثة، وجرى نقلها بواسطة سيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى الزهور للتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على أسباب الوفاة، ولحين التصريح بالدفن.