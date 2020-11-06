محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - (د ب أ):
تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق سيطرة الحكومة السورية الـ 6 آلاف إصابة.
وأعلنت وزارة الصحة التابعة للحكومة السورية في بيان لها اليوم الخميس تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه "تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم 24 في طرطوس و 16 في حمص ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 6040، وسجل شفاء 52 حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 2195".
و بحسب بيان الصحة " سجل وفاة أربعة حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 305".
كانت هذه تفاصيل خبر إصابات كورونا في مناطق الحكومة السورية تزيد عن 6 آلاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.