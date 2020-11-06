3700 طلب تصالح على مخالفات البناء في العريش بشمال سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم:

أعلن العميد ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش، في بيان رسمي، استلام لجنة تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء حتى يوم الخميس، 3700 طلب من المواطنين في مدينة العريش وضواحيها.

وأوضح أن مركز العريش سجل أعلى عدد لطلبات التصالح على مخالفات البناء على مستوى المحافظة.

وطالب رئيس مركز ومدينة العريش، المواطنين بسرعة التقدم لتوفيق أوضاعهم طبقا لقانون التصالح على مخالفات البناء قبل انتهاء العمل بالقانون في نهاية شهر نوفمبر 2020، حتى لا يتعرض ملاك المباني المخالفة إلى تطبيق قانون إزالة المخالفات.

وبلغ إجمالي عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء التي تسلمتها اللجان المختصة بمجالس المدن على مستوى شمال سيناء، 4760 طلبًا، من بينها 3700 طلب في مجلس مدينة العريش، بإجمالى مبالغ مسددة كمقدم للجدية حوالي 10 ملايين و500 ألف جنيه.

وأكد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، إن اللجان المشكلة لاستلام طلبات التصالح مستمرة فى تلقى الطلبات من المواطنين فى مختلف مراكز ومدن المحافظة حتى نهاية الشهر الجاري طبقا لقرارات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية نظير سداد مبلغ كمقدم لجدية الحجز بنسبة 25% من القيمة الإجمالية.

وأوضح أن المحافظ قرر تخفيض القيمة بنسبة 50% تيسيرا على المواطنين ويجري سداد المبالغ المتبقية على دفعات ربع سنوية لمدة 3 سنوات.

وأكد سكرتير عام المحافظة أنه سيجري التعامل بشكل فوري بعد انتهاء المدة المحددة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة مخالفات البناء التي لم يتم التقدم للتصالح بشأنها.