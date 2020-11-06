اليوم.. بريطانيا تعلق رحلاتها الجوية مع إسرائيل

تعلق شركة الخطوط الجوية البريطانية، رحلاتها إلى إسرائيل ابتداء من اليوم، الجمعة، بعد القيود التي فرضتها الحكومة البريطانية للحد من انتشار فيروس كورونا، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

ودخلت المملكة المتحدة الخميس في إغلاق عام سيستمر

حتى الثاني من ديسمبر المقبل على الأقل، وأشارت الخطوط الجوية إلى أنها "قررت إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل اعتبارا من يوم الجمعة وحتى التاريخ المذكور".

وتشهد بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا في عدد الإصابات بـ"كوفيد-19"، ما دفع رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى إعلان نظام جديد ثلاثي المستويات للحجر الصحي المحلي، حيث شملت القيود 7.5 مليون شخص.

وسجلت بريطانيا 873800 إصابة، و44896 وفاة بالفيروس، فيما أعلنت إسرائيل عن 310254 إصابة، و2404 حالات وفاة بالفيروس.