أعلنت سكرتيرة ولاية بنسلفانيا في مؤتمر صحفي، أن النتائج النهائية لم تُحسب في الولاية حتى هذه اللحظة، لافتة إلى وجود 1% من البطاقات لم يتم فرزها بعد، وفقًا لقناة الغد.
وأكدت سكرتيرة ولاية بنسلفانيا أنالسباق محتدم بين المرشحين الجمهوري دونالد ترامب، والديمقراطي جو بايدن، مشيرة إلى احتمالية استغراق وقت أطول قبل إعلان الفائز بالانتخابات الأمريكية، بسبب ضخامة عملية الفرز.
واضافت أن ضمان أمن ونزاهة الانتخابات أولوية بالنسبة للولاية، مشيرة إلى أنه جار العمل على تجميع الأصوات بشكل دقيق جدًا منعًا للخطأ.
في سياق ذي صلة، أعلن مركز إديسون للبحوث أن ترامب حصل على 50.1% مقابل 48.7% لبايدن في ولاية بنسلفانيا بعد فرز 93% من الأصوات.
كانت هذه تفاصيل خبر سكرتيرة ولاية بنسلفانيا: النتائج النهائية لم تُحسب في الولاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.