سكرتيرة ولاية بنسلفانيا: النتائج النهائية لم تُحسب في الولاية

أعلنت سكرتيرة ولاية بنسلفانيا في مؤتمر صحفي، أن النتائج النهائية لم تُحسب في الولاية حتى هذه اللحظة، لافتة إلى وجود 1% من البطاقات لم يتم فرزها بعد، وفقًا لقناة الغد.

وأكدت سكرتيرة ولاية بنسلفانيا أن

السباق محتدم بين المرشحين الجمهوري دونالد ترامب، والديمقراطي جو بايدن، مشيرة إلى احتمالية استغراق وقت أطول قبل إعلان الفائز بالانتخابات الأمريكية، بسبب ضخامة عملية الفرز.

واضافت أن ضمان أمن ونزاهة الانتخابات أولوية بالنسبة للولاية، مشيرة إلى أنه جار العمل على تجميع الأصوات بشكل دقيق جدًا منعًا للخطأ.

في سياق ذي صلة، أعلن مركز إديسون للبحوث أن ترامب حصل على 50.1% مقابل 48.7% لبايدن في ولاية بنسلفانيا بعد فرز 93% من الأصوات.