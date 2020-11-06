الاتحاد الأوروبي: الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك نظاما انتخابيا صلبا

قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إيريك مامير، إن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك نظاما انتخابيا صلبا وهياكل وآليات واضحة لفض النزاعات، ويعود للسلطات الأمريكية إدارة الوضع، مشيرًا أن

الاتحاد الأوروبي يراقب عن كثب تطورات العملية الانتخابية، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

ورغم أن المسؤولين الأوروبيين لم يعلنوا صراحة عن تفضيلهم لمرشح

دون آخر، إلا أن العديد منهم عبروا أكثر من مرة عن رغبتهم بـ"رؤية رئيس أمريكي يلتزم بالعمل ضمن المؤسسات الدولية والنظم العالمية".

وتظهر النتائج الجزئية تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على منافسه الجمهوري الرئيس الحالي دونالد ترامب.