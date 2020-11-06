إيطاليا تسجل 34505 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت إيطاليا، 34505 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في أعلى حصيلة يومية تشهدها البلاد على الإطلاق، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

كما سجلت الوزارة 445 وفاة بالفيروس، ارتفاعا من 352 في اليوم السابق، في أول حصيلة يومية تتجاوز 400 حالة منذ الـ2 من

مايو.

وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في إيطاليا إلى 40192، لتصبح سادس دولة في العالم يتجاوز فيها عدد الوفيات 40 ألفا.

كما ارتفع عدد الإصابات في عموم البلاد إلى 824879 إصابة منذ بدء الجائحة.