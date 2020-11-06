بريطانيا تسجل 24141 إصابة جديدة بكورونا

سجلت بريطانيا 378 وفاة و24141 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، الخميس، وفقًا لموقع روسيا اليوم. ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 48120، والإصابات إلى 1123197. إلى 1123197. وسجلت البلاد 492 وفاة جديدة بالفيروس يوم الأربعاء، وهي أكبر حصيلة يومية منذ 13 مايو. وتشهد بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا في عدد الإصابات بـ"كوفيد-19"، ما دفع رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى إعلان نظام جديد ثلاثي المستويات للحجر الصحي المحلي، حيث شملت القيود قرابة 7,5 مليون شخص.

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