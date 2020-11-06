الدنمارك تفرض قيود جديدة بعد تحول كورونا لدى حيوانات المنك

فرضت الدنمارك قيودا خاصة على سكان الجزء الشمالي الشرقي من البلاد، بعد تسجيل تحول فيروس كورونا لدى حيوانات المنك المصابة به، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن: "اعتبارا من الليلة، ننصح سكان المناطق السبع في شمالغوتلاند، بالبقاء في مناطقهم لمنع انتشار العدوى".
وأضافت أن "السلطات تطلب من السكان القيام بشيء فوق إرادتهم، وغريب حقا"، مشيرة إلى إغلاق الحانات والمطاعم، وإيقاف جميع وسائل النقل العام، وحظر السفرعلى الأشخاص من المناطق الأخرى.
وتم الإبلاغ الأربعاء عن إصابة 12 شخصا بنسخة متحولة من فيروس كورونا، الذي انتشر داخل مزرعة لحيوانات المنك، حيث قررت السلطات إعدام أكثر من 15 مليون حيوان تمت تربيتها في المزارع.
وتم العثور على إصابات بـ"كوفيد – 19" في 217 مزرعة للمنك من أصل 1139 على امتداد الدنمارك.
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