فرنسا: بلوغ حصيلة الوفيات بكورونا 39037 حالة

أعلنت فرنسا عن بلوغ حصيلة الوفيات بكورونا 39037 حالة بعد تسجيل 363 وفاة جديدة، مقارنة بـ385 أمس الأربعاء، فيما بلغ إجمالي الإصابات مليونا و601367

حالة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

كما بلغت حصيلة الإصابة بفيروس كورونا في البلاد زادت اليوم الخميس بواقع

58 ألفا، في ثانية أعلى حصيلة يومية خلال أربعة أيام.

وجرى نشر الحصيلة الجديدة بعد إعلان باريس قيودا جديدة إلى جانب إجراءات العزل العام الثاني في أنحاء البلاد والذي بدأ تطبيقه الجمعة الماضي.

