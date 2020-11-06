أعلنت فرنسا عن بلوغ حصيلة الوفيات بكورونا 39037 حالة بعد تسجيل 363 وفاة جديدة، مقارنة بـ385 أمس الأربعاء، فيما بلغ إجمالي الإصابات مليونا و601367حالة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
كما بلغت حصيلة الإصابة بفيروس كورونا في البلاد زادت اليوم الخميس بواقع58 ألفا، في ثانية أعلى حصيلة يومية خلال أربعة أيام.
وجرى نشر الحصيلة الجديدة بعد إعلان باريس قيودا جديدة إلى جانب إجراءات العزل العام الثاني في أنحاء البلاد والذي بدأ تطبيقه الجمعة الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا: بلوغ حصيلة الوفيات بكورونا 39037 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.