حملة ترامب ترفع دعوى قضائية ضد لجنة الانتخابات في فيلادلفيا

أعلنت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن رفع دعوى قضائية ضد لجنة الانتخابات في مقاطعة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، بتهمة منع مراقبي الحزب الجمهوري من حضور عملية فرز الأصوات، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وتطالب حملة ترامب بإصدار أمر قضائي يوقف فرز الأصوات فيالمقاطعة المذكورة ما دام المراقبون عن الحزب الجمهوري غير حاضرين، مشيرة إلى أن قوانين بنسلفانيا تقضي بذلك.
واتهمت حملة ترامب مسؤولي اللجنة بأنهم "رفضوا بشكل متعمد حضور أي ممثلين أو مراقبين" عن حملةترامب والحزب الجمهوري.
وكانت حملة ترامب قد خسرت قضيتين في ولايتي جورجيا وميشيغان، كما أعلنت عزمها على رفع دعوى قضائية ضد سلطات ولاية نيفادا بسبب مخالفات أثناء الانتخابات وفرز الأصوات.
وتجدر الإشارة إلى أن فرز الأصوات في الولايات المذكورة لا يزال مستمرا، وأن النتائج الواردة حتى الآن متقاربة جدا، وهي ستحسم نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
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