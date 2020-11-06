كورونا.. وفيات أمريكا 233129 ورقم قياسي للإصابات بفرنسا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 نوفمبر 2020 01:14 صباحاً - منذ ساعة واحدة

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس إن إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى تسعة ملايين و 463 ألفا و782 حالة بزيادة 106537 عن الحصيلة السابقة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 233129 حالة بعد أن أودى المرض بحياة 1141 آخرين.

وسجلت المراكز الأمريكية حصيلتها من الإصابات بكوفيد-19، وهو المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي ويتسبب فيه الفيروس، حتى الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس الأربعاء، مقارنة بتقريرها في اليوم السابق.

ولا تعكس إحصاءات المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

فرنسا تسجل رقم قياسي

أعلن مدير قطاع الصحة العامة في فرنسا اليوم الخميس تسجيل 58046 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في ثاني حصيلة إصابات يومية قياسية خلال أربعة أيام، مقارنة مع 40558 إصابة أمس الأربعاء.

وجرى نشر الحصيلة الجديدة بعد قليل من إعلان باريس قيودا جديدة إلى جانب إجراءات العزل العام الثاني في أنحاء البلاد والذي بدأ تطبيقه الجمعة الماضية.

وزادت حصيلة الوفيات بسبب كوفيد-19 في فرنسا إلى 39037 وفاة بعد تسجيل 363 حالة جديدة، مقارنة مع 385 أمس الأربعاء. وبلغ إجمالي الإصابات في البلاد مليونا و601367.