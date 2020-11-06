حملة ترامب: واثقون من الفوز في ولاية أريزونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 نوفمبر 2020 01:14 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلنت حملة ترامب في ولاية أريزونا أن بعض وسائل الإعلام غيرت الحقائق ضدنا. وقال: “ندرس ما الذي سنفعله في ولاية أريزونا وكل الخيارات مطروحة”.

وأضافت: “واثقون من الفوز في ولاية أريزونا”. وشدد إلى أن نتائج أريزونا ستتغير لصالحنا خلال أيام.

وفي وقت سابق، طلب المرشح الجمهوري دونالد ترمب وقف التزوير. وقال عبر تويتر: “أوقفوا التزوير”. في سياق متصل، أعلنت حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب في نيفادا أن هناك أموات احتسبت أصواتهم.

في سياق متصل، توقع مدير حملة دونالد ترامب الانتخابية، بيل ستيبين، الخميس، فوز الرئيس الأميركي بمئتي ألف صوت إضافي في ولاية بنسلفانيا. وقال ستيبين الخميس، “بياناتنا الانتخابية تشير إلى توقع فوز ترامب بمئتي ألف صوت في بنسيلفانيا”.

وأضاف مدير حملة ترامب الانتخابية، “ما زلنا نشعر بأن ترامب سيفوز بولاية بنسيلفانيا”.

وتابع أن النتائج النهائية “لولايتي بنسلفانيا وأريزونا ستظهر فوز ترامب بولاية ثانية بنهاية يوم الجمعة”.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد غرد على تويتر قائلا “أي صوت يأتي بعد يوم الانتخابات لن يتم احتسابه”.