الأمم المتحدة تعقد قمة استثنائية بشأن كورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 نوفمبر 2020 01:14 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 5 - نوفمبر - 2020 11:30 مساءً

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، عن عقد قمة استثنائية الشهر القادم لمناقشة تطورات فيروس كورونا المستجد.

وقررت الجمعية العامة عقد القمة في الثالث من كانون الاول والرابع منه في نيويورك مكرسة لفيروس كورونا المستجد لتعزيز التنسيق العالمي.

ويتوقع أن تنعقد القمة عبر الانترنت مبدئيا. وتعقد القمة التي تناقش فكرتها منذ يونيو بمبادرة من حركة دول عدم الانحياز، على مستوى قادة الدول والحكومات على ما جاء في قرار أقر بغالبية 150 دولة من أصل 190 في الجمعية العامة. ولم تصوت أي دولة ضد القرار.

وأصيب أكثر من 48,110,360 شخصا حول العالم بفيروس كورونا المستجد، تعافى 31,701,200 منهم على الأقل حتى اليوم.

وسجلت الأربعاء 8832 وفاة إضافية و551,429 إصابة جديدة في العالم. والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الجديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة هي الولايات المتحدة (1112) والهند (704) والمكسيك (635).

تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة ما لا يقل عن 1,226,154 شخصا في العالم منذ الإبلاغ عن ظهور المرض في الصين نهاية ديسمبر.