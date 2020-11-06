“التشامبيونزليغ”.. نجم “الأسود” ينافس علی لقب أفضل لاعب في الأسبوع

اختير مهاجم المنتخب الوطني يوسف النصيري ضمن قاٸمة تضم 4 لاعبين مرشحين للفوز بلقب أفضل لاعب في الأسبوع ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وجاء اختيار النصيري ضمن القاٸمة بعد المستوی الكبير الذي ظهر به خلال مباراة فريقه اشبيلية، والتي قاده خلالها للفوز علی كراسنودار الروسي بفضل ثناٸيته.

وضمت اللاٸحة المرشحة من طرف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كل من الاسان بليا، دييغو خوطا، ارلين هالاند، ومهاجم المنتخب الوطني يوسف النصيري.

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