شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: سنفوز في الانتخابات وأدعو إلى الهدوء مع إحصاء الأصوات والان نبدء بالتفاصيل

قال المرشح الديمقراطي بانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن اليوم الخميس إنه ليس لديه أدنى شك في هزيمة الرئيس دونالد ترامب والفوز بالرئاسة، وطالب الجميع بالتزام الهدوء مع إحصاء الأصوات.

وأضاف بايدن للصحفيين "ليس لدينا أدنى شك في أنه مع انتهاء الإحصاء، سيتم إعلان فوزي أنا والسناتور هاريس. لذلك أطالب الجميع بالتزام الهدوء"، مشيرا إلى السناتور كاملا هاريس المرشحة معه على منصب نائب الرئيس.