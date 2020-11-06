شكرا لقرائتكم خبر عن 14 مرشحا يتنافسون على 4 مقاعد بانتخابات النواب بجنوب سيناء.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق عملية التصويت بانتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية بالداخل يومى 7 و8 نوفمبر الجارى، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ونستعرض فيما يلى الخريطة الكاملة للدوائر الانتخابية بمحافظة جنوب سيناء ونصيب كل دائرة من المقاعد وعدد المرشحين المتنافسين فى كل دائرة، حيث يتنافس 14 مرشحا بالمحافظة منهم 4 بنظام القائمة و10 فردى.

تضم محافظة جنوب سيناء دائرتين فردى ومخصص لهما مقعدين فقط بنظام الفردى ومقعدين آخرين بنظام القائمة.

تنافس القائمة الوطنية من أجل مصر قائمة أبناء مصر حيث دفعتا القائمتين بـ4 مرشحين يتنافسون على مقعدين.

الدائرة الأولى مقرها قسم أول شرم الشيخ مكوناتها الإدارية أقسام (أول شرم الشيخ - ثان شرم الشيخ - دهب - نوبيع - سانت كاترين – طابا) خصص لها مقعد وحيد يتنافس عليه 4 مرشحين.

الدائرة الثانية مقرها قسم الطور مكوناتها الإدارية أقسام (الطور - رأس سدر - أبو زنيمة - أبو رديس) خصص لها مقعد وحيد يتنافس عليه 6 مرشحين.