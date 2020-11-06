تيسير مطر يدعم القائمة الوطنية من أجل مصر..ومقرات للتوعية بالمشاركة بالانتخابات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تيسير مطر عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب إرادة جيل، دعمه للقائمة الوطنية من أجل مصر في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، واصفا "القائمة الوطنية من أجل مصر" بالقائمة الساعية لخدمة البلاد بطرق عملية وحديثة.

وأضاف "مطر"، أن مشاركة الناخبين في انتخابات مجلس النواب بكثافة ستُكمل الصورة المشرفة التي أظهرها الشعب المصرى في انتخابات مجلس الشيوخ والتي ضرب فيها أروع الأمثلة فى الوقوف خلف الوطن.

فيما أقام عدداً من مؤيدو "القائمة الوطنية من أجل مصر"، مقرات انتخابية استعداداً لفتح باب التصويت أمام الناخبين في انتخابات مجلس النواب، وذلك لعقد لتوعية المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات، وحثهم على المشاركة وتوعيتهم بحقهم الدستوري مستمرة ونعمل عليها بشكل مكثف خلال المرحلة المقبلة، وأيضا حثهم على عدم الانصياع وراء الشائعات وتوعيتهم بضرورة دعم الدولة في ظل التحديات التي تواجهها.

وأكد عدداً من مؤيدو القائمة الوطنية من أجل، أن الشباب جاهزين للنزول إلى الشارع والاحتكاك المباشر مع المواطنين لحثهم بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية باعتبارها خطوة مهمة في مسار الديمقراطية والاستقرار السياسي، بالإضافة إلى توزيع مطبوعات على مستوى الجمهورية لبيان كيفية الإدلاء بصوتك الانتخابي.

وكان قد أعلن تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب إرادة جيل، أن مقرات الحزب ستفتح أبوابها للصحفيين والإعلاميين يومى السبت والأحد المقبلين، لتغطية الانتخابات البرلمانية. ووجه تيسير مطر التحية لجموع وسائل الإعلام، وخاصة الصحفيين الذين ينقلون الأحداث، مضيفا: "مقرات الحزب بالمحافظات التى ستجرى فيها انتخابات المرحلة الثانية ستكون مفتوحة أمام الصحفيين ومجهزة بالإنترنت لتغطية العملية الانتخابات"، مشيرا إلى أن المقر الرئيسى للحزب ومقراته بدائرة دار السلام محافظة القاهرة تتشرف بوجود الصحفيين خلال يومى الانتخابات ليقوموا بعملهم فى نقل الاستحقاق الانتخابى للعالم كله. ودعا "مطر" المعين من قبل رئيس الجمهورية بمجلس الشيوخ، جميع الناخبين بالمشاركة فى التصويت واختيار الأصلح، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات حق لكل مواطن مصرى لا يمكن التنازل عنه.

وقد أعلنت 13 محافظة والتى تجرى بها المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بالنظام الفردى وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، الانتهاء من استعداداها لانتخابات، بتجهيز المدارس والمقار الانتخابية.

وفى نظام القائمة للمرحلة الثانية تجرى الانتخابات فى الدائرة الأولى ومقرها دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم 6 محافظات (القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ)، وخصص لها 100 مقعد، وكذا فى الدائرة الثالثة دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم 7 محافظات (الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعلية، السويس، شمال سيناء، جنوب. سيناء)، وخصص لها 42 مقعدًا.

تجرى الانتخابات فى المرحلة الثانية خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومى 7 و8 نوفمبر فى الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل.