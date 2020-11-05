الريال “يحدد” قيمة انتقال لاعبه المغربي إبراهيم دياز

حدد مسٶولو فريق ريال مدريد الاسباني قيمة انتقال لاعب الفريق ابراهيم دياز، المعار الی فريق اسي ميلان الايطالي.

وكشفت وساٸل اعلام اسبانية أن قيمة انتقال المغربي دياز حددت في 25 مليون اورو.

وشددت المصادر ذاتها علی كونه الاتفاق بين الريال والميلان لا يتضمن بندا يتحدث عن شراء عقد اللاعب المغربي، مبرزة في السياق ذاته ان الريال سيكون مستعدا لبيع لاعبه في حال التوصل بعرض محترم، في المقابل يراهن الميلان علی مواصلة ابراهيم الظهور بمستوی جيداً للحسم في موضوع التقدم بعرض رسمي لشراء عقده.

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