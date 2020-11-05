شكرا لقرائتكم خبر عن عبور 35 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان منفذ الوديعة والان مع التفاصيل

الخميس 5 نوفمبر 2020 عبرت منفذ الوديعة الحدودي 35 شاحنة إغاثية خلال المدة من 1 إلى 5 نوفمبر 2020م، تستهدف محافظات: مأرب، وشبوة، وتعز، تحمل على متنها 140 طنًا من المواد الإيوائية المتنوعة.

الى ذلك واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية. وراجع العيادات خلال المدة من 22 حتى 28 أكتوبر 2020م في قسم الطوارئ 25 مستفيدا، وعيادة الباطنية 100 شخص، وقسم التوعية والتثقيف 70 فردا، وعيادة الصحة الإنجابية 5 مرضى.

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