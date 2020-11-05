شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية إلى مليون و 827 ألفًا و 34 إصابة. وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات في دول أفريقيا بلغ 43 ألفًا و 913 حالة وفاة.

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.